Мода на жёлтое: лучшие кадры с уличного дефиле в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский дизайнер Ольга Бузыцкая представила свою новую коллекцию одежды «Ветер перемен — 2020»; дефиле прошло в самом сердце сибирской столицы.

Такого количества фотографов на один квадратный метр центр Новосибирска не видел давно. И не мудрено: сегодня на площади Ленина прошёл настоящий показ мод. Новую коллекцию одежды "Ветер перемен -2020" представила дизайнер Ольга Бузыцкая. Дефиле устроили прямо на улице, разбавив серую субботу яркими цветами авторских нарядов.

Серый и чёрный — основные цвета мегаполиса и базовые — в представленной линейке образов. Роль яркого акцента взял на себя жёлтый. Бодрый, нескучный и, главное, всегда берущий верх над будничностью.

В коллекции были представлены платья, пальто и плащи, в которых отчётливо читалась ставка на женственность и стремление не слиться с толпой.

Оценить работы Ольги Бузыцкой можно прямо сейчас: фотограф Сиб.фм запечатлел лучше моменты уличного дефиле.

Напомним, видеозапись онлайн-трансляции модного показа можно увидеть на сайте Сиб.фм.