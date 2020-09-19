Назван размер взятки, из-за которой арестовали чиновника мэрии Новосибирска

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Глава комитета по рекламе новосибирской администрации попался на взятке; за 200 тысяч рублей чиновник помог фирме разместить наружную рекламу.

Сегодня, 26 сентября, суд избрал меру пресечения для главы комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыня. Об этом сообщила пресс-службу СУ СКР по региону.

Чиновника подозревают в получении крупной взятки. За 200 тысяч рублей Лобыня помог одной из фирм получить разрешения на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Деньги были перечислены на расчетный счет подконтрольной ему фирмы.

Сейчас по решению суда Дмитрий Лобыня помещён под стражу.

Напомним, чиновнику мэрии Новосибирска предъявили обвинение.





