Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Теплая осень может привести к нестабильности климата; в России прогнозируют сырой и бесснежный декабрь.

Эксперты назвали неприятные последствия для климата долгого бабьего лета. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин заявил, что следствием приятной для россиян погоды может стать общая нестабильность климата.

Ученый предположил, что в декабре Россию накроет темный, сырой и бесснежный декабрь. Глобальное потепление привело к росту средней температуры на два градуса за 50 лет. Поэтому в дальнейшем в мире ожидается общая нестабильность климата, что приведет к значительным изменениям погоды и в России.

Ранее синоптики спрогнозировали в Новосибирской области новую волну заморозков и сильный ветер на выходных.