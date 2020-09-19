Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Теплая осень может привести к нестабильности климата; в России прогнозируют сырой и бесснежный декабрь.
Эксперты назвали неприятные последствия для климата долгого бабьего лета. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин заявил, что следствием приятной для россиян погоды может стать общая нестабильность климата.
Ученый предположил, что в декабре Россию накроет темный, сырой и бесснежный декабрь. Глобальное потепление привело к росту средней температуры на два градуса за 50 лет. Поэтому в дальнейшем в мире ожидается общая нестабильность климата, что приведет к значительным изменениям погоды и в России.
Ранее синоптики спрогнозировали в Новосибирской области новую волну заморозков и сильный ветер на выходных.
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