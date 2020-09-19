Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Нельзя встряхивать вакцину от коронавируса: в новосибирском минздраве объяснили - почему

сегодня 19:36

ФОТО PIXABAY.COM, пресс-службы минздрава Новосибирской области

Поступившая в регион вакцина от коронавируса отличается рядом особенностей: её нельзя встряхивать, а хранить нужно при — 18; об уникальности препарата рассказала главный специалист по вакцинопрофилактике региона.

Обучающий семинар в режиме видеоконференции для врачей городских поликлиник и районных больниц прошёл в Новосибирске. Главный специалист по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева рассказала об особенностях хранения и введения вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Как отметила Ивлева, новая вакцина — двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в две недели. У препарата особые условия хранения и состав.

"Она относится к совершенно новому поколению вакцин – векторным. В таких вакцинах в качестве транспорта используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и наносить ущерб организму, чтобы доставить тот антиген – тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека", — рассказала Ивлева.

Специалист также подчеркнула, что вакцина обязательно должна храниться в морозильниках при температуре не выше -18 градусов.

"То есть она должна быть надёжно заморожена, пока её не начнут готовить для введения конкретному пациенту. С момента изготовления на заводе и до момента подготовки к инъекции она должна храниться при температуре не выше -18 градусов. Размораживать и повторно размораживать вакцину нельзя", — отметила Ивлева.

У вакцины от коронавируса также особый способ введения.

К примеру, вакцину против туберкулеза, БЦЖ, перемешивают, набирая в шприц и обратно выпуская в ампулу. АКДС нужно обязательно интенсивно встряхнуть перед введением.

"А здесь вакцина особенная. Её ни в коем случае нельзя встряхивать, можно перемешивать, только слегка покачивая", — подчеркнула специалист.

Напомним, ранее учёный из Новосибирска поделился мнением относительно эффективности новой вакцины.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

55111
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
42367
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41701
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
32110
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
21022
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19308
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19270
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают