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Новосибирск захлестнула волна интернет-мошеничеств

сегодня 19:10

ФОТО PIXABAY.COM

В Новосибирской области вдвое выросло количество преступлений, связанных с мошенничествами; как правило, речь идёт о краже средств с использованием интернета и мобильной связи.

Рост количества зарегистрированных преступлений наблюдается в Новосибирской области. С начала года — на 11 с лишним процентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, самый большой криминальный прирост — почти на 18% — наблюдается в Новосибирске, тогда как в районах области, наоборот, отмечается небольшое — на 2,2% — снижение.

"Такая динамика связана с увеличением выявленных фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания (на 17,7%), ростом краж (на 17,7%) и мошенничеств (на 55%)", — уточнили в прокуратуре.

Большая часть преступлений, связанных с хищением имущества граждан, совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — сети «Интернет», телефонной связи, компьютерной техники.

В надзорном ведомстве добавили, что кражи и мошенничества составляют основную массу в структуре преступности (61,6% от общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний).

Напомним, в сентября новосибирские полицеские разыскивали цыганку-мошенницу.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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