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Новосибирские дети пролетели мимо «Евровидения»

сегодня 09:01

Фото из открытых источников

Финалисты отборочного тура на участие в детском «Евровидении» новосибирцы не смогли победить; представлять Россию будет жительница Санкт-Петербурга.

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого». Финал отборочного тура прошёл в Москве 25 сентября.

Голосование за юных артистов проводилось в течение недели на официальном сайте «Детского Евровидения – 2020». Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли исполнители Алексей Воробьев, Юлия Савичева, Лена Катина, Полина Богусевич, передает «РИА Новости».

В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. Новосибирскую облсть представили дуэт «ЛитлZ» — Михаил Коваль и Полина Королева и Софья Туманова, которая выступает сольно. К сожалению, выиграть у них не получилось.

Напомним, клип российской группы установил рекорд на канале «Евровидения».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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новосибирск
евровидение

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