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Новые подробности зверского убийства 9-летней девочки под Нижним Новгородом

сегодня 02:30

Фото pixabay.com

В Нижегородской области задержан подозреваемый в зверском убийстве школьницы девяти лет; им оказался сожитель матери — рецидивист.

Задержанный имеет четыре судимости за грабежи и разбой, он – 1986 года рождения. Мужчину подозревают в убийстве несовершеннолетней на Бору Нижегородской области. Ранее он сожительствовал с матерью убитой девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Имя задержанного Павел Сурков. Его подозревают ещё в умерщвлении женщины, совершённом раньше, сообщает «Открытый Нижний».

Как уже выяснили следователи, подозреваемый медленно задушил школьницу, которая ушла из людного места вместе с ним, не подозревая о намерениях мужчины.

Тело школьницы обнаружили 24 сентября и было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, 19 сентября «рыбинского маньяка» доставили в СИЗО для педофилов.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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