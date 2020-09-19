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Обеднеют миллионы: эксперты назвали последствия второй волны коронавируса для россиян

сегодня 15:57

Pixabay.com

Пандемия привела к переходу 6% населения из среднего класса в категорию бедности; Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение доходов.

Пандемия коронавируса привела к переходу 6,1% среднего класса в категорию бедных. Такие данные приводят эксперты Высшей школы экономики.

Накануне пандемии к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. После неё 6,1% людей перешли в категорию бедных из-за падения доходов из-за простоя в экономике.

К среднему классу в России эксперт отнесли офисных работников, военных, руководителей высшего и среднего звена, а также чиновников и законодателей. Они имеют доход не ниже 1,25 от медианного дохода по региону.

Расчеты экспертов показали, что во время пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ (12 130 руб.).

«Для 6,1% среднего класса это привело к тому, что они перешли в категорию бедных», — констатировали экономисты.

Последствия пандемии и падения цен на нефть усугубили проблему сокращения доходов. Во втором квартале, на который пришелся пик пандемии, рухнули на 8% — рекордную величину в XXI веке. В дальнейшем, если государство не примет стимулирующих мер экономики, реальные доходы населения могу сократиться еще сильнее.

Напомним, в Москве мэр Сергей Собянин призвал пожилых людей не выходить из дома, а также перевести сотрудников компаний на удаленную работу.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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