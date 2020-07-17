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Онищенко хочет судиться с минобрнауки Алтайского края

сегодня 08:46

Фото из открытых источников

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края; депутат удивился оптимизму властей.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал работу министерства образования Алтайского края и готов к судебному разбирательству с ним.

«В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом», — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости в пятницу.

Онищенко отметил, что с этого учебного года вступили в силу изменения в закон «Об образовании» и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», согласно которым школам выделят средства на организацию питания. Значительно увеличится нагрузка на пищеблоки. Изношенное оборудование образовательных учреждений Алтайского края просто не справится с такой нагрузкой.

«На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех субъектов. Мы выслушали доклад замминистра минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле вижу следующее — после заседания в местном минобразования заявляют, что у них все хорошо и нет никаких проблем. Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру», — возмутился Онищенко.

Напомним, Онищенко назвал отдых в Крыму опасным для жизни.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
школьное питание
Геннадий Онищенко

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