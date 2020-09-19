Отец обиженного школьника пришёл на разговор с родственниками и взял с собой пистолет: ранены трое

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Суд арестовал подозреваемого в стрельбе на улице в Самаре; двое из потерпевших с тяжелыми травмами в больнице.

Следователи попросили заключить под стражу мужчину, который ранил трех человек в Самаре. Ходатайство поддержала и прокуратура, сообщает sova.info.

- Суд с нами согласился, мужчину арестовали на два месяца — на период следствия, — рассказали в прокуратуре Промышленного района.



Конфликт в Самаре произошел 22 сентября. До этого в одной из школ Советского района Самары долгое время ссорились два пятиклассника. Они сообщили о происходящем родителям. Папы детей договорились встретиться и обсудить ситуацию в Промышленном районе города.

Каждый из отцов взял родственников, один их них и прихватил травматический пистолет. Разгорелась ссора, мужчина стал стрелять в оппонентов. В итоге ранены трое. Двое попали в больницу. Один лишился глаза.

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Школу ждет прокурорская проверка.