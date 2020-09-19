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Пандемия коронавируса: назван значительно снижающий смертность фактор

сегодня 11:32

Pixabay.com

Исследование провели учение Бостонского университета; витамин D предотвращает цитокиновый шторм.

Американские ученые установили фактор, который значительно снижает смертность от коронавируса. Исследование проводили специалисты Медицинской школы Бостонского университета.

Оказалось, что у пациентов с коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше риск заболеть тяжело или же умереть. Среди людей старше 40 лет смертность была ниже у тех, у кого было достаточно вещества в организме. При том, что смертность пациентов с недостатком витамина D наступала на 51,5% чаще. Также ученые установили, что витамин D помогает предотвратить такие осложнения от COVID-19, как цитокиновый шторм.

Напомним, ранее жителей Сибири шокировала аптечная цена отечественного препарата от коронавируса.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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