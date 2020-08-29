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Пелагея запретила бывшему мужу видеться с дочерью

сегодня 08:45

Instagram Пелагеи

Пара ведет бракоразводный процесс; адвокат пытается мирно договориться с известной певицей об опеке.

Российская певица родом из Новосибирска Пелагея запретила бывшему мужу видеться с дочерью Таисией.

Адвокат нападающего Марианна Мировая в интервью «РИА Новости» рассказала, как прошло очередное заседание по бракоразводному процессу.

«Иван по-прежнему не видится с дочерью. Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком», — заявила Мировая.

В настоящее время в процессе объявлен перерыв. Следующее заседание должно состояться 19 октября.

Напомним, Пелагея вышла замуж за хоккеиста Телегина в 2016 году, пара решила развестись в конце 2019 года.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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Пелагея

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