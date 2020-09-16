Пособие 10 000: просящим о выплате посоветовали сдать детей в детдом

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Родители детей, просящие о выплате дополнительного пособия в октябре, снова подверглись критике; комментаторы всячески обозвали их и посоветовали сдать детей в госучреждение.

Родителям, которые просят еще одно пособие на детей в октябре, посоветовали сдать детей в детдом. Негативные комментарии появляются под петицией с просьбой в очередной раз выплатить 10 тысяч рублей.

«Вы там в конец охерели! Нет денег на детей — сдайте их в детский дом», — написал Евгений К.

«Кошмар! Опять все деньги этим "плодячкам бездонным"», — заявила пользователь под ником Мда.

«Очнитесь уже август прошел», — оставила комментарий Гульжана С.

«Да сколько уже об этом говорят. Правительству абсолютно все равно. Нечего ждать . Даже не удивительно. Главное что они своих деток в университеты и школы за границей собрали. А вы уж как нибудь», — поделилась своим мнением Оксана Г.

«Вы почему такие униженные и оскорбленные!? Сколько можно попрошайничать. Хорошо, что вам не дали это пособие в августе, нефиг нищету плодить. идите работайте, тогда будет на что собирать детей в школ», — раскритиковала просящих Ксения Л.

С каждым днем в интернете все больше критикуют инициативу о выплате ещё одного пособия. Если в начале многие воодушевились этой идеей и подписали петицию, то сейчас комментаторы заявляют, что “надо прекратить канючить”.

Напомним, петицию о выплате денег на сборы детей в школу подписали более 273 тысяч человек.