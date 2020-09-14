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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие 10000: кто получил новые выплаты на детей

сегодня 14:52

Фото pixabay.com

Правительство выделило дополнительные 2,58 миллиарда рублей на детские выплаты; деньги получат жители 36 регионов.

Дополнительные 2,58 млрд рублей будут отправлены в 36 регионов на выплату пособий многодетным семьям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Дополнительные средства выделили из-за увеличения количества получателей детских пособий.

В среднем по стране размер пособия составляет 10,4 тысячи рублей. Однако точная сумма будет разнится от региона к региону в зависимости местного коэффициента.

Пособие положено малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Выплата переводят до достижения малышом трех лет.

Напомним, в сентябре деньги на данный вид помощи были отправлены восьми регионам.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия
детские выплаты

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