Пособие 10000: семьям с детьми выделят ещё 2,5 млрд рублей

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Кабинет министров направит дополнительные 2,58 миллиарда рублей на детские выплаты; деньги получат 36 регионов.

Правительство направит 2,58 млрд рублей 36 регионам страны. Эти деньги пойдут на выплату пособий многодетным семьям.

По сообщению “Парламентской газеты” соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, будут выплачивать пособие. Его размер в среднем составляет 10,4 рублей. Средства будут переводить, пока ребенку не исполнится три года.

Напомним, в сентябре на выплату данного пособия были отправлены деньги восьми регионам.