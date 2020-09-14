Пособие 10000: семьям с детьми выделят ещё 2,5 млрд рублей
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Кабинет министров направит дополнительные 2,58 миллиарда рублей на детские выплаты; деньги получат 36 регионов.
Правительство направит 2,58 млрд рублей 36 регионам страны. Эти деньги пойдут на выплату пособий многодетным семьям.
По сообщению “Парламентской газеты” соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, будут выплачивать пособие. Его размер в среднем составляет 10,4 рублей. Средства будут переводить, пока ребенку не исполнится три года.
Напомним, в сентябре на выплату данного пособия были отправлены деньги восьми регионам.
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