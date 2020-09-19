Пожизненный иммунитет к коронавирусу: учёный назвал условия появления

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В научном центре "Вектор" не исключили возможности формирования у людей пожизненного иммунитета к коронавирусу; такая защита может возникнуть в случае, если человек переболел COVID-19 в тяжёлой форме.

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может появиться у человека, перенесшего заболевание в тяжёлой форме. Такое предположение озвучил директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1", пишет РИА Новости.

"При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован", — сказал он.

Максютов также рассказал о вакцине, разрабатываемой на базе "Вектора". По словам специалиста, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации. При этом для максимальной защиты прививку необходимо поставить дважды.

Напомним, ранее учёный из Новосибирска оценил эффективность разработанной вакцины.