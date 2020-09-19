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Представитель ВОЗ предостерёгла от злоупотребления витаминами в пандемию

сегодня 00:45

Фото pixabay.com

Витамины помогают держать организм в тонусе; передозировка может принести негативный эффект.

Мелита Вуйнович, спецпредставитель ВОЗ в России предостерегла от злоупотребления витаминами в пандемию, сообщает ТАСС.

Мелита рекомендует советоваться с врачом относительно дозировки витаминов, так как злоупотребление может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья.

Спецпредставитель считает, что лучше вместо витаминов употреблять фрукты и овощи, что поможет избежать передозировки, не говоря о позитивных эмоциях от поедания вкусностей.

Напомним, 25 сентября устроителей бизнес- тренинга в Новосибирске оштрафовали из-за нарушения профилактики коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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