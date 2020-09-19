Представитель ВОЗ предостерёгла от злоупотребления витаминами в пандемию
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Витамины помогают держать организм в тонусе; передозировка может принести негативный эффект.
Мелита Вуйнович, спецпредставитель ВОЗ в России предостерегла от злоупотребления витаминами в пандемию, сообщает ТАСС.
Мелита рекомендует советоваться с врачом относительно дозировки витаминов, так как злоупотребление может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья.
Спецпредставитель считает, что лучше вместо витаминов употреблять фрукты и овощи, что поможет избежать передозировки, не говоря о позитивных эмоциях от поедания вкусностей.
Напомним, 25 сентября устроителей бизнес- тренинга в Новосибирске оштрафовали из-за нарушения профилактики коронавируса.
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