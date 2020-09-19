Прогноз погоды на октябрь в Новосибирске дали синоптики

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Октябрь с Новосибирске будет пасмурным и прохладным; синоптики рассказали, когда ждать первого снега.

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящий октябрь. В течении месяца сохранятся, в основном, плюсовые температуры. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".

В октябре будет много пасмурных дней — солнце покажется в общей сложности 4-5 раз.

Что касается температур, то днём воздух будет прогреваться до +7 градусов. Ночью столбик термометра будут показывать до +2.

Ощутимо похолодает после 20 октября. 22, 23, 24 числа ночью ожидаются заморозки.

Согласно данным прогноза, месяц будет дождливым. Не обойдётся в октябре и без снега. Осадки и погоду до -1 градуса синоптики обещают 25 октября.

Напомним, 27 сентября новосибирцев ожидают заморозки и северный ветер.