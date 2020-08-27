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Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле

сегодня 22:57

Фото СУ СКР по Республике Алтай

Трагедией закончилась уборка сена в Республике Алтай; пьяный тракторист переехал своего односельчанина.

57-летний мужчина погиб по время работ по уборке сена в Республике Алтай. В его смерти подозревают односельчанина. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла поздно вечером.

"На открытом участке местности, расположенном на расстоянии около 800 метров от озера «Букалу», 52-летний житель села Усть-Кан, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при выполнении сеноуборочных работ, управляя трактором «Беларус-82.1», во время движения транспортного средства передним ходом допустил наезд колесом прицепа подборщика рулона на находившегося вблизи него 57-летнего односельчанина, придавив его к грунту", — говорится в материалах дела.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении его 57-летнего земляка возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, в августе рабочий погиб в силосной яме под упавшим трактором.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Республика Алтай

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