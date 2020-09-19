Региональный фестиваль школьного спорта стартовал в Новосибирской области

Фото Константин Стремоусов/Сиб.фм

Город Обь на один день стал столицей спорта Новосибирской области; сюда съехались школьники-спортсмены со всего региона.

Сегодня, 26 сентября в городе Оби стартовал региональный фестиваль школьного спорта. Участие в нём принимают ученические команды со всех уголков Новосибирской области.

Формат фестиваля – спортивные мероприятия среди школьных команд по популярным среди молодёжной аудитории видам спорта. Награды будут разыграны в соревнованиях по стритболу, лёгкой атлетике, перетягиванию каната. Также школьники покажут свое мастерство в подтягивании и отжимании.

Кстати, сенатор Совета федерации Александр Карелин, который присутствовал на мероприятии, открыл для себя один спортивный секрет.

«Пытался выяснить, для чего проводят взвешивание. Знаете, нет? Оказывается для перетягивания каната. Я, к своему стыду, узнал впервые», — сказал Александр Карелин.

Участие в фестивале принимают школьники 14–16 лет. Команды подбирали в района. В общей сложности на старты вышли более 160 парней и девушек. В этом году площадкой фестиваля стала обская школа № 2.

«Три года подряд сборная нашей области участвует в этом фестивале и одерживает победы. В этом году в связи с пандемией было принято решение провести региональные фестивали на территориях субъектов», — рассказал Александр Борматов, региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

Как отметили организаторы и гости фестиваля, мероприятие, конечно же, является спортивным, но, всё же, гораздо важнее возможность общения, которую получили ребята.

«Самое главное чтобы ребята из разных районов нашей области могли встретиться, пообщаться, подружиться. Потому что дружба, которая рождается на игровых полях, в соперничестве, она проходит через всю жизнь», — отметил Александр Борматов.

На предшествующей спортивному празднику пресс-конференции легендарному спортсмену Александру Карелину задали вопрос, а есть ли у современной молодёжи спортивный потенциал.

«Огромный, фантастический. Но у вас очень много соблазнов, потому что у нас всё было намного лаконичней, знания были напечатаны в книгах, теперь это называется «бумажные носители», а у вас – достал инструмент пластмассовый, ткнул в него пальцем и вы уже в огромном информационном пространстве. При этом вам надо уметь вычленить нужную и правильную информацию. Для занятия спортом у вас есть возможность найти огромное количество методических материалов», — сказал Александр Карелин.

Сенатор также отметил, что в России в последнее время очень многое делается для привлечения детей в спорт. В частности, изменён градостроительный кодекс, и строительство микрорайонов стало невозможно без спортивных площадок.

На фестивале сегодня работал и главный тренер сборной Новосибирской области, который пристально смотрел за участниками и, не исключено, что кто-то из сегодняшних героев сможет представлять весь регион.

Напомним, в Новосибирске сегодня прошли соревнования "Сибирский предел".