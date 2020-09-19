Родители школьников будут митинговать против дистанционки в Алтайском крае

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Барнауле родители школьников объявили о проведении митинга; взрослые выступают против внедрения цифровой образовательной среды.

В воскресенье, 27 сентября, в Барнауле пройдёт митинг против внедрения цифровой образовательной среды в школах. Информация об этом появилась в Сети. По словам организаторов акции, она согласована с местными властями.

Свои требования участники митинга извложили так:

Мы против внедрения проекта Цифровой Образовательной Среды (ЦОС) и «дистанционного обучения» в образовательных организациях края, как недопустимых с педагогической, медицинской и правовой точек зрения.

Нам известно, что ЦОС — это платформа по реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих их освоение в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Заверения чиновников и президента, что ЦОС и дистанционное обучение никогда не станут заменой нормальному очному образованию являются лишь словами. Никаких законодательных ограничений этому нет.

Согласно постановлению правительства, ЦОС создает условия для продажи учащимся платного образовательного контента. Нет никаких гарантий, что он со временем не начнет замещать бесплатное образование.

Участники акции намерены отправить свои требования представителям власти. В частности, они требуют от федеральных и региональных законодательных органов власти установить запрет применения дистанционных образовательных технологий вместо классической очной формы обучения.

Напомним, из-за коронавируса на удалённую работу ушёл глава Алтайского края Виктор Томенко.