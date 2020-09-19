Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Российскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

сегодня 09:51

Pixabay.com

Марину Угодскую на премию выдвинули журналисты; на выборах она победила действующего главу администрации района в Костромской области.

Уборщицу Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С инициативой выступила газета «Московский комсомолец».

Журналисты решили провести эксперимент. Выдвигать кандидатуру, согласно правилам, могут профессора, доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов, директора институтов исследования мира и институтов внешней политики.

Журналист «МК» Дмитрий Попов также попробовал выдвинуть свою кандидатуру, поскольку читал лекции на факультете журналистики в Международном университете и имел удостоверение преподавателя. Он зашел на сайт премии и система предупредила его, что он может выдвинуть до пяти номинантов. Попов привел обоснование заявки, в котором сказано, что «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление». Заявка от нобелевского комитета была принята.

Уборщица Марина Угодская выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области по просьбе бывшего главы Николая Локтева. После вступления в должность она планирует сложить с себя полномочия.

Напомним, ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули президента России Владимира Путина.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

общество

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42282
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41520
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31926
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20968
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19767
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
19247
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19138
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают