Российскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Марину Угодскую на премию выдвинули журналисты; на выборах она победила действующего главу администрации района в Костромской области.

Уборщицу Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С инициативой выступила газета «Московский комсомолец».

Журналисты решили провести эксперимент. Выдвигать кандидатуру, согласно правилам, могут профессора, доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов, директора институтов исследования мира и институтов внешней политики.

Журналист «МК» Дмитрий Попов также попробовал выдвинуть свою кандидатуру, поскольку читал лекции на факультете журналистики в Международном университете и имел удостоверение преподавателя. Он зашел на сайт премии и система предупредила его, что он может выдвинуть до пяти номинантов. Попов привел обоснование заявки, в котором сказано, что «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление». Заявка от нобелевского комитета была принята.

Уборщица Марина Угодская выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области по просьбе бывшего главы Николая Локтева. После вступления в должность она планирует сложить с себя полномочия.

Напомним, ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули президента России Владимира Путина.