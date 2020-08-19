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Семейную пару в Забайкалье заживо сожгли за долг в три тысячи

сегодня 11:33

Фото pixabay.com

В Забайкалье прокуратура утвердила обвинительное заключение за убийство семейной пары; людей заживо сожгли.

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Шерловой Горы Забайкальского края, который в январе 2020 года избил свою знакомую и её сожителя из-за долга в три тысячи рублей.

Супруги обратились в полицию с заявлением, после чего мужчина, ночью поджёг пару в их собственном доме. Пожар удалось потушить, но люди в огне погибли. Сообщает «Байкал 24».

Если подсудимого признают виновным в преступлении, ему грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в Новосибирске рецидивист убил и сжёг семейную пару за показания в суде.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Забайкальский край
Поджог

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