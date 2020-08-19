Семейную пару в Забайкалье заживо сожгли за долг в три тысячи
Фото pixabay.com
В Забайкалье прокуратура утвердила обвинительное заключение за убийство семейной пары; людей заживо сожгли.
Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Шерловой Горы Забайкальского края, который в январе 2020 года избил свою знакомую и её сожителя из-за долга в три тысячи рублей.
Супруги обратились в полицию с заявлением, после чего мужчина, ночью поджёг пару в их собственном доме. Пожар удалось потушить, но люди в огне погибли. Сообщает «Байкал 24».
Если подсудимого признают виновным в преступлении, ему грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, в Новосибирске рецидивист убил и сжёг семейную пару за показания в суде.
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