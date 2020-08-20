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Шерегеш откроет сезон в ноябре

сегодня 02:35

Фото из группы «Шерегеш-горнолыжный курорт»

Горнолыжный курорт живёт предвкушением открытия сезона; возобновление катания на горных лыжах станет масштабным праздником.

Фестивалем «Шерегеш Fest» откроется новый сезон горнолыжного курорта 14 ноября. Зарезервирована ещё один день — 21 ноября, на случай форс-мажорных обстоятельств. В фестивале примут участие медийные лица и представители региональных властей, написано в группе «Шерегеш-горнолыжный курорт» в соцсети. Завершением фестиваля станет выступление известной музыкальной группы, название которой не разглашается. Запланированы и массовые спуски на горных лыжах от спортсменов до блогеров.

К слову, знаменитая песня «За туманом» написана бардом Юрием Кукиным в 1964 году, во время поездки в Шерегеш в 1964 году.

Напомним, 20 августа представители новосибирской фитнес-индустрии попросили дополнительные меры поддержки отрасли.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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