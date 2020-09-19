СибАГС перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

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С 28 сентября Сибирский институт управления переходит на режим истанционного обчения; иногородним студентам рекомендуют не покидать общежития без особой необходимости.

Студентов СибАГС, который сейчас официально называется Сибирским институтом управления — (филиал РАНХиГС) с понедельника, 28 сентября, переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте вуза.

Как пояснили Сиб.фм в самом учебном заведении, такой режим в институте введён на 2 недели. При этом иногородним студентам рекомендовано не покидать общежития без особой необходимости.

В вузе уточнили, что введение ограничительных мероприятий связано с подтверждёнными случаями заболевания коронавирусом среди профессорско-преподавательского состава.

"Все условия для студентов созданы. Лекции и семинары будут проходить согласно действующему расписанию, только дистанционно. Преподаватели продолжают ходить на работу, занятия ведутся в Майкрософт Тимс — это специальная программа для такого формата занятий", — сказали в институте.

Напомним, ранее сообщалось о возможности перевода школьников на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом.