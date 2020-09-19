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«Сибирь» уступила «Йокериту» три гола

сегодня 02:45

Фото pixabay.com

Новосибирский ХК «Сибирь» выступает в КХЛ с переменным успехом; очередной выездной матч закончился не в пользу новосибирцев.

В Хельсинки завершился очередной матч Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Йокеритом». Новосибирцы уступили 2:5 (1:0, 1:3, 0:2). Авторами голов стали Виктор Комаров и Микаэль Руохомаа. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба из Новосибирска.

Голкипер Харри Сятери пропустил четыре гола, пятый забили в пустые ворота.

Напомним, 24 сентября новосибирские хоккеисты обыграли питерский клуб «СКА».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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