«Сибирский предел»: гонка с препятствиями стартует сегодня в Новосибирске

Фото управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска

Парк «Бугринская роща» сегодня превратится в полосу препятствий; здесь пройдёт гонка «Сибирский предел».

Сегодня, 26 сентября, в парке «Бугринская роща» пройдёт гонка с препятствиями «Сибирский предел». Онлайн-регистрацию уже прошли больше 100 человек. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Участникам нужно будет пробежать трассу в 1,5 километра. На пути до финиша необходимо преодолеть 12 препятствий. Например, пройти скалодром, брусья, наклонную поверхность, пролезть под автомобилем.

«Сибирский предел» — забег городского формата. Старты проходят на стадионах, набережных, в скверах и парках! Не нужно часами добираться до площадок!

Как сообщают организаторы, бегунов разделят на две возрастные категории: мужчины и женщины старше 18 лет и юноши и девушки от 14 до 17 лет.

Организаторы проведут два забега: среди команд и личный зачёт. В сборную из четырёх человек должен входить, как минимум, один участник противоположного пола.

Приветствие участников планируется в 10.40, а первый старт уже в 11.00.

Первая гонка «Сибирский предел» состоялась в июне 2019-го года. Тогда проверить себя решили студенты ВУЗов, курсанты военных институтов, учителя, сотрудники крупных компаний и профессиональные спортсмены.

Напомним, в июне «Ретро FM» разыграло 5000 литров бензина в «Гонке за тонной».