Стала известна дата закрытия фонтанов в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Несмотря на дожди и понижение температуры, фонтаны Новосибирска ещё работают; в Горфонтане назвали дату закрытия.

В Новосибирске начинается консервация городских фонтанов на зимний период. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм сообщил директор МУП «Городской фонтан» Валерий Науменко.

«Все городские фонтаны мы закрываем постепенно, начиная с окраин города. В последнюю очередь закрываются фонтаны в центре города: в Первомайском сквере, около театра «Глобус» и на площади Пименова», — сообщил Валерий Науменко.

По словам директора Горфонтана, закрыть все источники «визгов и брызгов» в Новосибирске должны в течение полутора недель.

«Если будут минусовые температуры, мы, конечно, поторопимся. Но пока дата окончания сезона у нас 15 октября», — рассказал Валерий Владимирович.

Напомним, в июле стало известно, что в Новосибирске больше не будет плавучих фонтанов.