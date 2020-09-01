Стащил колёса: в Новосибирске ночью поймали вора с комплектом резины

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Сотрудники Росгвардии задержали новосибирца, который пытался украсть колёса из чужого гаража; похитителя заметил сторож, следивший за картинкой с камер видеонаблюдения.

В Новосибирске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже автомобильных колёс из гаража. Об этом сообщается в официальной группе правоохранителей в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали в ведомстве, сообщение на пульт дежурного поступило около 2 часов ночи. Сотрудник службы безопасности гаражно-строительного кооператива в Заельцовском районе по камере видеонаблюдения заметил подозрительного мужчину, который выносил колёса из чужого гаража.

При виде экипажа ночной похититель попытался скрыться, но был задержан на месте.

"Недалеко от гаража были обнаружены украденные колёса и бытовая техника. На место преступления прибыл хозяин гаража, который оценил ущерб в 20 тысяч рублей", — уточнили в Росгвардии.

35-летнего подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили женщину, укравшую у ветерана путинскую выплату.