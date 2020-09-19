«Тампа» в четвертом матче финала Кубка Стэнли обыграла «Даллас»

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Встреча завершилась в овертайме; Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

«Тамба-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Игра завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «молний».

Игра прошла в «пузыре» в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

В составе «Тампы» голами отметились Янни Гурд, Алекс Киллорн, Кевин Шаттенкирк и Брэйден Пойнт, оформивший дубль. У «Старз» отличились Джон Клингберг, Кори Пэрри и Джо Павелски, который также оформил дубль.

В составе победителей две результативные передачи отдал россиянин Никита Кучеров.

После этой игры счет стал 3:1 в пользу «молний».



Напомним, накануне хоккейная «Сибирь» из Новосибирска проиграла на выезде «Йокериту».