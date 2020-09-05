Тарифы на электричество в России вырастут на 5%

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В России в 2021 году электроэнергия подорожает на 5%; также вырастет тариф за пользование газом.

Тарифы на электроэнергию в России в 2021 году вырастут на 5%. Стоимость услуги увеличится с июля. Об этом сообщает Интерфакс.

Также, по данным издания, с июля вырастет тариф за пользование газом — он подорожает на 3%.

С января вырастут цены на железнодорожные перевозки — на 3,4%.

Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16 сентября.

Напомним, в сентябре вступили в силу новые правила расчёта тарифа ОСАГО.