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Тарифы на электричество в России вырастут на 5%

сегодня 21:32

ФОТО PIXABAY.COM

В России в 2021 году электроэнергия подорожает на 5%; также вырастет тариф за пользование газом.

Тарифы на электроэнергию в России в 2021 году вырастут на 5%. Стоимость услуги увеличится с июля. Об этом сообщает Интерфакс.

Также, по данным издания, с июля вырастет тариф за пользование газом — он подорожает на 3%.

С января вырастут цены на железнодорожные перевозки — на 3,4%.

Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16 сентября.

Напомним, в сентябре вступили в силу новые правила расчёта тарифа ОСАГО.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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электроэнергия

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