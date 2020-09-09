Томский бизнесмен ввёл услугу «Гроб на час»

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В Томске появилась необычная услуга; настоящий гроб можно арендовать на час или сутки.

Уникальную услугу «Гроб на час» предоставляет жителям Томска и всей России руководитель Единой диспетчерской службы ритуальных услуг Александр Шарабаев. Информация об этом появилась в издании «Метро».

Ранее предприниматель устроил турнир по скоростному выкапыванию могил в Томской области.

«Меня стали спрашивать, можно ли арендовать гроб для фото и видео съёмки. И мы поняли: такой услуги ни в России, ни в Сибири нет. Нам звонят даже из соседних регионов, мы везём гроб, и на месте люди решают, что делать с гробом. Просто прилечь, отдохнуть, как-то в чувство прийти. Некоторые делают фотографии, снимают видео», — поделился Александр Шарабаев.

По словам бизнесмена, услуга пользуется популярностью и гробы арендуют не только на один час, но и на несколько часов и даже на сутки. Компания выполнила первые 10 заказов. Один из клиентов из Кемерово арендовал гроб на сутки, приехал из Кузбасса в Томск, снял ради этого помещение.

По словам Шарабаева, мужчины чаще арендуют гробы тёмных цветов, а женщины предпочитают светлые тона.

Напомним, 9 сентября в Томске провели чемпионат по копанию могил.