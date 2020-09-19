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Три человека погибли в аварии под Омском: ещё двое - госпитализированы

сегодня 15:15

Фото из открытых источников

В аварии под Омском погибли люди; ДТП произошло сегодня около 6 часов утра.

В Омской области сегодня утром произошло смертельное ДТП. Автомобиль марки «Volkswagen Touareg» двигался по автодороге Омск-Красноярск. В районе 31 километра водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

В момент аварии в автомобиле находилось 5 человек. Трое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествие. Ещё один пассажир и водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, на трассе Барнаул – Новосибирск тягач переехал пенсионеров.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ДТП
Омская область
погибли люди

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