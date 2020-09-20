Ценный экспонат: в российский музей привезли "меч тамплиеров"

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Коллекция военно-исторического музея в Самаре пополнилась ценным экспонатом; конфискованное оружие окрестили "мечом тамплиеров".

Ритуальный "меч тамплиеров" передал начальнику самарского областного Дома офицеров Александру Назаренко руководитель управления министерства культуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Денис Проценко. Оружие, конфискованное российскими таможенниками, войдёт в постоянную экспозицию Самарского музея. Об этом сообщает издание "Сова Инфо".

Речь идет не об историческом оружии тамплиеров тринадцатого века. Переданный в Самару экспонат был создан по подобию меча тамплиеров в 1923 году в американском Детройте.

От своего далёкого предшественника переданный в Самару меч отличается размером (он гораздо меньше) и тем, что это оружие богато украшено. Имело оно чисто ритуальное предназначение — было важным атрибутом при посвящении в рыцари.

"Это оружие станет ценным экспонатом в нашей коллекции. Меч очень красив. Я думаю, он будет представлять большой интерес для посетителей музея, особенно для детей и для наших военнослужащих, — считает начальник областного Дома офицеров Александр Назаренко. – С помощью этого экспоната мы сможем рассказывать в музее и об истории рыцарства, об истории оружия. От ритуального меча можно провести логическую связь и с боевым оружием".

Орден тамплиеров был создан в свое время Римским Папой и распущен в 1312 году Папской буллой. Однако спустя четыреста лет европейские масоны объявили Орден тамплиеров своим предшественником. Орден был воссоздан в качестве одного из направлений масонства.