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Ты – мне, я – тебе: красноярский судья погорел на взятке от наркоторговца

сегодня 03:32

Фото pixabay.com

Судья Советского райсуда попался с поличным при получении крупной взятки от брата киргизского наркоторговца; судья обещал смягчить срок и передать подсудимого на родину.

Своё содействие судья Сергей Тупеко оценил в 1,2 млн рублей с которыми и был застигнут в момент получения взятки. Сумму передавал посредник – брат наркоторговца из Киргизии, которому Тупеко обещал смягчение срока и содействие в экстрадиции на родину для отбывания наказания. Об этом пишет «Проспект мира».

Против судьи следственным комитетом с согласия Квалификационной коллегии судей Красноярского края и Высшей коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), но обвинение ещё не предъявлено.

Напомним, 24 июля омская экс-судья купила квартиру сама у себя.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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