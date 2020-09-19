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Учёный из Новосибирска дал прогноз по второй волне коронавируса

сегодня 16:43

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов считает, что вторая волна коронавируса уже началась; по мнению профессора, она будет слабее первой.

Известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Серей Нетёсов считает, что вторая волна коронавируса уже началась. Об этом свидетельствует постоянный рост числа заболевших на протяжении последних трёх недель.

По мнению учёного, вторая волна будет ниже первой.

"А лечить будут успешнее, прежде всего, потому, что наши врачи уже наработали опыт работы с такими больными. Да и сами жители стали более внимательно относиться к своему здоровью", — сказал Нетёсов.

Впрочем, такой сценарий возможен при строгом соблюдении жителями противоэпидемическим мер.

"От второй волны я на сегодняшний день вижу одно реальное лекарство — это соблюдение мер безопасности. Как бы банально это ни звучало и как бы люди ни устали от всего этого, но сейчас ещё более необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и беречь старшее поколение: оно по-прежнему в группе риска", — подчеркнул он.

Напомним, 26 сентября в России за сутки было выявлено свыше 7,5 тысяч новых заражений коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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