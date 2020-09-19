В Госдуме не исключают переход школ на удалёнку из-за коронавируса

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В случае дальнейшего роста числа заболевших коронавирусом в России, школьников могут вновь перевести на "удалёнку"; решение об этом пока не принято.

В Государственной думе допустили возвращение школ на удалёнку из-за второй волны COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы по образованию и науке Олега Смолина.

В интервью изданию он заявил, что решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших.

"Но в целом моё ощущение, что ... второй волны пандемии вряд ли удастся избежать", — сказал он.

Тем временем, в ряде регионов России из-за роста числа заболевших уже вводятся усиленые меры по противодействию коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями вернуться к режиму самоизоляции. Также он рекомендовал компаниям перевести сотрудников на "удалёнку".

Напомним, 26 сентября в России за сутки заразились коронавирусом более 7,5 тысяч человек.