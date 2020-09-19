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В Москве возобновляют волонтёрскую помощь для стариков

сегодня 13:13

Фото pixabay.com

Старикам в Москве рекомендовали не выходить из дома без надобности; помогать им будут волонтёры.

С 27 сентября Правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09.

В своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин подробно ответил на вопросы о работе горячей линии:

Работающим москвичам 65+ больничные листы оформят автоматически, без заявлений. Работодатели должны направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома.

Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.

Телемедицинский центр Депздрава продолжает работу с больными, проходящими лечение на дому.

Доставка на дом лекарств по льготным рецептам будет осуществляться в инициативном порядке.

Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости необходимо оставить заявку оператору горячей линии.

Для получения психологической помощи и поддержки следует обратиться по телефону горячей линии.

Напомним, в Москве введены новые ограничения из-за вспышки коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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