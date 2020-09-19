В Москве возобновляют волонтёрскую помощь для стариков
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Старикам в Москве рекомендовали не выходить из дома без надобности; помогать им будут волонтёры.
С 27 сентября Правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09.
В своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин подробно ответил на вопросы о работе горячей линии:
Работающим москвичам 65+ больничные листы оформят автоматически, без заявлений. Работодатели должны направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома.
Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.
Телемедицинский центр Депздрава продолжает работу с больными, проходящими лечение на дому.
Доставка на дом лекарств по льготным рецептам будет осуществляться в инициативном порядке.
Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости необходимо оставить заявку оператору горячей линии.
Для получения психологической помощи и поддержки следует обратиться по телефону горячей линии.
Напомним, в Москве введены новые ограничения из-за вспышки коронавируса.
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