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В Новосибирске предъявлено обвинение председателю комитета мэрии по рекламе

сегодня 14:12

Фото "Новосибирские новости"

Главе комитета по рекламе новосибирской мэрии предъявлено обвинение; чиновника подозревают в получении крупной взятки.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Дмитрия Лобыня, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

“По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций”, — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 25 сентября источники сообщили Сиб.фм, что Дмитрий Лобыня задержан силовиками.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
взятки

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