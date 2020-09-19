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В России возвращают ограничения из-за коронавируса

сегодня 16:00

Фото pixabay.com

С началом осени количество заболевших коронавирусом стремительно растёт; ряд регионов возвращают ограничительные меры.

Из-за роста числа инфицированных COVID-19 в Москве вернули ряд ограничений.

С 28 сентября работадателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удалённый режим. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, посоветовали не выходить из дома без особой необходимости. Совершать прогулки и заниматься спортом на улице никто не запрещал.

Работающие пенсионеры старше 65 лет и лицм с хроническими заболеваниями могут взять больничный. Также им рекомендовано перейти на дистанционный формат или взять отпуск.

В Кузбассе для пожилых людей вводят особые часы для посещения магазинов. Практика уже распространилась в Анжеро-Судженске и Киселёвске.

Напомним, в Новосибирске за сутки умерли три человека с коронавирусом.



Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

коронавирус
ограничения

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