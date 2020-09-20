Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В России вырос уровень бедности

сегодня 22:22

Уровень бедности вырос в России во втором квартале 2020 года; это поставило под угрозу реализацию плана по снижению количества малоимущих в стране.

Счётная палата России зафиксировала рост уровня бедности в стране. Этот показатель составил 13,5%, что ставит под угрозу реализацию плана о сокращении числа малоимущих к 2030 году в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

"Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута", — говорится в документе.

В связи с этим, основной задачей правительства должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения, — пишет ТАСС.

Напомним, с 1 июля в России вырастут тарифы на электроэнергию и газ.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Россия
бедность

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

69528
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
42397
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41758
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
21043
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19332
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19327
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают
17278
Последние секунды жизни погибших в «ангарской мясорубке» попали на видео