В России вырос уровень бедности

Уровень бедности вырос в России во втором квартале 2020 года; это поставило под угрозу реализацию плана по снижению количества малоимущих в стране.

Счётная палата России зафиксировала рост уровня бедности в стране. Этот показатель составил 13,5%, что ставит под угрозу реализацию плана о сокращении числа малоимущих к 2030 году в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

"Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута", — говорится в документе.

В связи с этим, основной задачей правительства должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения, — пишет ТАСС.

Напомним, с 1 июля в России вырастут тарифы на электроэнергию и газ.