В России запретят курить в больницах и у магазинов

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Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года; места для курения нужно будет обозначить специальным знаком.

В России скоро вступят в силу новые ограничения для курильщиков. Дымить сигаретами и вейпами запретят в больницах и у магазинов.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что курение запретят на складах и базах, в объектах системы здравоохранения, образования, а также у магазинов и у транспортных пунктов. Также нельзя дымить на территории и в помещениях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, а также на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также производства взрывчатых веществ и взрывопожароопасных участках.

Но у закона есть и исключение – курение разрешается в специально отведенных для этого местах. Их придется обозначить специальным знаком.

Напомним, в Новосибирской области из-за неосторожности при курении погибли 30 человек с начала года.