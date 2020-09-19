Возрастные москвичи не будут подвергаться штрафам за выход из дома – Собянин

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Мэрия Москвы рекомендовала пожилым горожанам не выходить без необходимости из дома; за нарушение рекомендаций никаких санкций не предусмотрено.

Московский мэр Сергей Собянин заявил в блоге, что пожилые горожане могут не опасаться штрафов за появление в общественных местах – никаких наказаний за это не предусмотрено, не смотря на ранее опубликованную рекомендацию воздержаться возрастным москвичам от покидания домов без острой необходимости с 28 сентября. В частности, отметил Собянин, ничем не ограничены прогулки на свежем воздухе и физкультура. Руководству столичной полиции мэр передал просьбу воздержаться от ограничительных мер по отношению к москвичам возраста 65+.

Но вот отсутствие маски при посещении магазина может стать поводом для административного протокола, уточнил Сергей Собянин. В общественном транспорте лучше ещё применять и перчатки.

Напомним, 25 сентября список препаратов от коронавируса внесли в список жизненно важных.