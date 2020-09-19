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Врачи раскрыли тайну самых вредных из ЗОЖных продуктов

сегодня 15:19

Pixabay.com

При выборе диетических продуктов нужно внимательно читать состав; многие обезжиренные продукты могут навредить организму.

Врачи назвали самые вредные для организма продукты, которые обычно используют адепты здорового образа жизни.

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала, что некоторые люди для похудения используют обезжиренные продукты, а также те, на которых написано «диентический» или же «для похудения». Но, по словам эксперта, обезжиренные продукты вредны, поскольку кальций в организме не усваивается без минимальной доли жиров.

«В обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ», — рассказала эксперт.

Она также развеяла миф о пользе свежевыжатых соков. Фруктовые соки с утра не несут никакой пользы, а только вред – повышается уровень сахара в крови.

Выбирая готовые диетические продукты, нужно внимательно читать состав и обращать внимание на репутацию производителя.

Ранее врач рассказал, как определить у себя рак по цвету ногтей.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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