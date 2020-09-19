Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Всех на карантин: Коронавирус нашли на продуктах из России

сегодня 13:48

Pixabay.com

Власти Китая приостановили прием деклараций на российские продукты; ограничения введены на 4 недели.

На продуктах из России, которые привезли в Китай двумя кораблями, нашли коронавирус.

Как сообщает «РИА Новости», в суда Vladimir Starzhinsky и Crystal Africa привезли в Китай партию продуктов из России. С упаковок взяли образцы на тестирование, которые показали положительный результат на коронавирус. Теперь же таможенные органы по всему Китаю приостановили декларирование продуктов с морских судов из нашей страны. Ограничения будут действовать четыре недели.

По истечении этого срока действие документов возобновится.

Напомним, в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли три человека, среди них 38-летняя женщина.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42304
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41584
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
34875
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
31983
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20986
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19264
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19178
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают