Всех на карантин: Коронавирус нашли на продуктах из России

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Власти Китая приостановили прием деклараций на российские продукты; ограничения введены на 4 недели.

На продуктах из России, которые привезли в Китай двумя кораблями, нашли коронавирус.

Как сообщает «РИА Новости», в суда Vladimir Starzhinsky и Crystal Africa привезли в Китай партию продуктов из России. С упаковок взяли образцы на тестирование, которые показали положительный результат на коронавирус. Теперь же таможенные органы по всему Китаю приостановили декларирование продуктов с морских судов из нашей страны. Ограничения будут действовать четыре недели.

По истечении этого срока действие документов возобновится.

Напомним, в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли три человека, среди них 38-летняя женщина.