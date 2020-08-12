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Вторая Луна: у Земли появится новый спутник уже в октябре

сегодня 11:52

Pixabay.com

Минимальное расстояние спутника до планеты составит 5 тысяч километров; небесное тело можно увидеть своими глазами.

У планеты Земля появится новый спутник, ученые называют его мини-луной. Дело в том, что космос наполнен разными небесными телами: кометами, астероидами и прочили объектами. Время от времени они приближаются к Земле и пролетают мимо из-за высокой скорости. Но иногда прилетают и «тихоходные булыжники», которые задерживаются на орбите планеты на некоторое время. Астероиды как бы «болтаются» в системе «Земля – Луна», а затем улетают обратно в космос.

В октябре в нашей планете прилетит астероид, который ученые назвали 2020 SO. Он станет уже третьей задокументированной мини-Луной на орбите Земли с начала наблюдений. Объект размером от 6 до 14 метров опасности для нас не представляет. Минимальное расстояние, на которое 2020 SO подойдет к планете, составит 50000 километров. Это произойдет 1 декабря 2020 года. Именно тогда его можно будет увидеть в телескоп.

Напомним, ранее астронавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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