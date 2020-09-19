Загадочно пропала уборщица, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Мария Угодская стала подставным кандидатом на выборах главы района и победила; сельчане гадают, что могло случиться с женщиной.

Уборщица Мария Угодская, которая выиграла выборы Повалихинского поселения в Костромской области и получила номинацию на Нобелевскую премию мира, загадочно исчезла.

Местные жители рассказали каналу «НТВ», что не видели женщину уже несколько дней. Один из сельчан заявил, что Мария Угодская ушла на болото за клюквой и пропала там. В доме, где проживает женщина, также уже несколько дней никого не видно и не слышно.

Уборщица Марина Угодская выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области по просьбе бывшего главы Николая Локтева. После вступления в должность она планирует сложить с себя полномочия.

Напомним, позже её выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.