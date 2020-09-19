Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Загадочно пропала уборщица, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира

сегодня 15:31

Pixabay.com

Мария Угодская стала подставным кандидатом на выборах главы района и победила; сельчане гадают, что могло случиться с женщиной.

Уборщица Мария Угодская, которая выиграла выборы Повалихинского поселения в Костромской области и получила номинацию на Нобелевскую премию мира, загадочно исчезла.

Местные жители рассказали каналу «НТВ», что не видели женщину уже несколько дней. Один из сельчан заявил, что Мария Угодская ушла на болото за клюквой и пропала там. В доме, где проживает женщина, также уже несколько дней никого не видно и не слышно.

Уборщица Марина Угодская выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области по просьбе бывшего главы Николая Локтева. После вступления в должность она планирует сложить с себя полномочия.

Напомним, позже её выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

происшествия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42316
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41620
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
39918
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
32018
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20996
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19271
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19201
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают