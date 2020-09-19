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Заморозки до – 5 пообещали новосибирцам уже на следующей неделе

сегодня 11:52

Фото pixabay.com

Новосибирскую область с понедельника накроет волна ночных заморозков; об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В Новосибирск с началом рабочей недели накроет волна заморозков и сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, заморозки на территории Новосибирской области также ожидаются в воскресенье, 27 сентября. Температура в некоторых районах опустится до -5.

Дневные температуры на следующей неделе составят от 8 до 13 градусов, скорость ветра в порывах будет достигать 12-14 метров в секунду.

Напомним, первый снег пообещали Новосибирску 1 октября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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новосибирск
заморозки

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