Заморозки до – 5 пообещали новосибирцам уже на следующей неделе

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Новосибирскую область с понедельника накроет волна ночных заморозков; об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В Новосибирск с началом рабочей недели накроет волна заморозков и сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, заморозки на территории Новосибирской области также ожидаются в воскресенье, 27 сентября. Температура в некоторых районах опустится до -5.

Дневные температуры на следующей неделе составят от 8 до 13 градусов, скорость ветра в порывах будет достигать 12-14 метров в секунду.

Напомним, первый снег пообещали Новосибирску 1 октября.