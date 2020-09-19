Заморозки и северный ветер надвигаются на Новосибирскую область

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Похолодание до минус 2 градусов ожидается в пригороде Новосибирска ночью 27 сентября; вместе с дождями в город придёт северо-западный ветер.

Синоптики Западно-Сибирского УММС предупредили новосибирцев о предстоящем похолодании. Ночью 27 августа в столице Сибири ожидается до +3 градусов тепла, в пригороде — до -2. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Погода будет преимущественно без осадков, хотя местами и пройдут дожди. Кроме того, выходной день отметится холодным северо-западным ветром.

Днём в Новосибирске ожидается до +10 тепла.