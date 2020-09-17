Женщина выпала из окна многоэтажки в Новосибирске
Фото pixabay.com
В Новосибирске женщина выпала из окна жилого дома; причины происшествия пока неизвестны.
Сегодня, 26 сентября, из окна многоэтажного дома в Ленинском районе Новосибирска выпала женщина. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.
По словам очевидцев, женщина лежит на козырьке подъезда 10-этажного дома на улице Серафимовича, 15. На место происшествия приехали сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой помощи.
Причины ЧП и состояние женщины пока неизвестны.
Напомним, ребёнок выпал из окна школы в Барнауле.
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